Ющенко віддав свого "останнього мужика" в школу

Екс-президент України Віктор Ющенко зранку побував на лінійці у елітному - 100-му київському ліцеї, де до першого класу пішов його онук Віктор. До речі, навчатиметься Віктор-молодший буде у 1-А класі, разом з дочкою нардепа Анатолія Гриценка – Анею.

Урочиста лінійка відбувалася не надворі, а в актовому залі.

"Сьогодні останнього мужика свого роду, нині живущого, віддаємо до першого класу", - сказав колишній президент зі сцени.

Щоправда, Віктор-молодший трохи губився на публіці. Йому надали право прочитати віршик зі сцени, але він на першому ж рядочку запнувся.

Мама Віталіна та Віктор Андрійович, які сиділи в перших рядах, підбадьорювали хлопчика, як могли - дідусь навіть проговорював пошепки слова і робив знаки руками, та хлопчик все одно дуже соромився.

"Та він у нас гуманітарієм все одно не буде, він у нас дуже технічний, це дівчата у нас гуманітарні", - пізніше сказав ТСН.ua Віктор Ющенка, ніби виправдовуючи малюка.

Від початку лінійки маленького Вітю оточили фотографи, від яких він не знав куди сховатися і навіть забрався з ногами на стілець.