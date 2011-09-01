Найкращі знавці української мови отримають стипендії Президента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні своїм указом затвердив положення про президентські стипендії для учнів, які найкраще знають українську мову та літературу.

Про це УНІАН повідомила радник глави держави Ганна ГЕРМАН.

За її словами, тепер щороку 1 вересня нагороджуватимуться переможці Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Г.ГЕРМАН уточнила, що щороку 39 дітей – переможців конкурсу – отримуватимуть президентські стипендії.

Крім того, радник Президента повідомила, що глава держави сьогодні видав указ про перші нагородження для особливо обдарованих молодих людей, які мають значні успіхи у вивченні української мови та літератури. Серед президентських стипендіатів - учні з Луцька, з Одеської області, з Кривого Рогу, Херсона, Ужгорода, Запоріжжя.

«Вітаємо переможців!» - додала Г.ГЕРМАН.

Згідно з положенням про президентські стипендії, оприлюдненим на сайті глави держави, розмір стипендій установлюється Кабінетом міністрів України.

Стипендія виплачується щомісяця Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за місцем навчання стипендіата.

Фінансування виплати стипендій здійснюється в установленому порядку за рахунок визначених у державному бюджеті України видатків на ці цілі.