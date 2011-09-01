Ще один університет став національним
13:10, 01 вересня 2011Освіта
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Указ Президента
Харківському державному технічному університету будівництва та архітектури надано статус національного.
Текст відповідного указу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
В документі зазначається, що статус національного навчальному закладу надано ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів його діяльності та вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки.
Надалі ВНЗ іменуватиметься як Харківський національний університет будівництва та архітектури.
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