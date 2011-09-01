З вересня вчителі Києва отримуватимуть надбавки

Із 1 вересня 2011 року Київська міська державна адміністрація підвищить надбавки для вчителів. Як повідомляє прес-служба КМДА, про це заявив голова столичної міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ на першому дзвонику в гімназії «Діалог» у Дарницькому районі столиці.

За його словами, міська влада віднайшла кошти для збільшення фінансування оплати праці освітян. Зокрема, з 1 вересня планується виплачувати 40% посадового окладу (ставки заробітної плати) – вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам, майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих закладів І-ІІ рівнів акредитації державної та комунальної форми власності (20% за рахунок держави та 20% за рахунок міста). Як відомо, з 1 травня вчителі отримували 10%-ві муніципальні надбавки і щоб довести їх до рівня 20-відсоткових (починаючи з 1 вересня) потрібно було віднайти додатково 19,5 млн. грн.

Також керівні працівники дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів отримуватимуть з початку нового навального року 50% посадового окладу (20% за рахунок держави, 30% за рахунок міста). Крім того, виплачуватиметься 40% посадового окладу – педагогічним працівникам навчальних закладів: вихователі ДНЗ, керівники гуртків, логопеди, соціальний педагог (20% за рахунок держави та 20% за рахунок міста) і 20% посадового окладу – непедагогічним працівникам навчальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України звернулась до керівництва столиці з проханням забезпечити з 1 вересня муніципальну надбавку вчителям в розмірі 20% окладу.

Реагуючи на це звернення, О.ПОПОВ доручив заступнику голови КМДА Руслану КРАМАРЕНКУ терміново віднайти 20 млн. грн. в міському бюджеті для того, щоб на наступній сесії міської ради прийняти рішення щодо додаткового фінансування працівників освіти з тим, щоб вийти на рівень, "про який говорили профспілки".