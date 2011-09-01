Табачник поїхав на Вінничину

На День знань міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК поїхав в інтернат у Вінницьку область.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України у відповідь на прохання пояснили відсутність Д.ТАБАЧНИКА на презентації проекту "Віртуальна школа" у 25-й столичній школі.

“Тому що він поїхав на відкриття інтернату у Вінницьку область”, - сказали у прес-службі міністерства.

Як повідомлялось, інтернет-портал “Сегодня” написав, що Д.ТАБАЧНИК сьогодні не братиме участі у презентації спільного проекту російських і українських учених "Віртуальна школа", що реалізуватиметься у столичній школі № 25. За даними порталу, про це стало відомо буквально за 10 хвилин до початку лінійки. Водночас, посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ прибув на урочистість.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня на зустрічі з журналістами глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН на запитання, чи прогнозується відставка Д.ТАБАЧНИКА, заявив: «Поза сумнівом, так».