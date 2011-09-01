В Одесі відкрито 26 російських класів в українських школах

У новому навчальному році різко зросла кількість першокласників, які навчатимуться в російськомовних класах загальноосвітніх шкіл Одеси, згідно з прийнятою міськрадою програмою збереження і розвитку російської мови. Причому 26 класів із російською мовою навчання відкрито в українських школах, заявила на брифінгу в міськраді заступник начальника міського управління освіти Вікторія ІЩЕНКО.

За її словами, якщо минулого року 62 відсотки дітей навчалися в українських класах, то цього – таких набрано на 10 відсотків менше, всього подано в школи більш як 8300 заяв батьків. «Підручники для російських класів купувалися в рамках програми збереження і розвитку російської мови», - сказала В.ІЩЕНКО.

Крім того, тисячі книг, виданих російською мовою, були передані, як відомо, в дар шкільним бібліотекам за посередництва Генерального консульства Російської Федерації в Одесі.

Нагадаємо, на липневій сесії депутати Одеської міськради, де більшість становлять представники фракції Партії регіонів, внесли зміни до статутів більш як півтора сотень навчальних закладів – загальноосвітні школи стали де-юре двомовними.