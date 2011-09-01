Президент привітав українців із Днем знань

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співвітчизників із Днем знань і початком нового навчального року.

«Перше вересня - завжди урочистий і хвилюючий момент для кожного із нас, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання та самостійного життя», - говориться в розміщеному на сайті глави держави привітанні.

На переконання Президента, «цей день є особливим і, безперечно, визначальним для першачків, які, тримаючись за батьківські руки, вперше ступлять на поріг школи. Не менш важливим він також буде для одинадцятикласників, яким доведеться обирати професійну стезю, для випускників середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, які втілюватимуть отримані знання в обраній професії».

Глава держави упевнений, зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості. «Нехай дивовижний світ нових знань, незабутні хвилини спілкування з вчителями та друзями стануть найяскравішими миттєвостями шкільного життя. Досягайте високих результатів у навчанні, будьте активними та успішними», - побажав Президент України.

Водночас він висловив вдячність педагогам, за тепло сердець, самовіддану копітку працю. «Бо саме ви сприяєте формуванню нових особистостей, від яких залежить майбутнє нашої держави!, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ і побажав усім міцного здоров`я, щастя та невичерпної наснаги.