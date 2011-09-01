В Одеській області ввели в експлуатацію шість шкіл-довгобудів

Напередодні нового навчального року в Одеській області ввели в експлуатацію шість шкіл, будівництво яких велося багато років, повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв`язків із громадськістю облдержадміністрації.

Сучасні будівлі шкіл здано в експлуатацію в Балтському, Фрунзовському, Кілійському, Ренійському, Тарутинському районах і в селищі Олександрівка поряд із портовим Іллічівськом.

За словами голови Одеської ОДА Едуарда МАТВІЙЧУКА, «ще вісім шкіл буде здано наступного року. Причому школи побудовані з використанням найсучасніших будівельних технологій і оснащені за останнім словом техніки».

Е.МАТВІЙЧУК додав, що «цього року також куплено 47 шкільних автобусів для сільських районів. У рамках програми «Шкільний автобус» у 2012 році буде придбано ще 57 шкільних автобусів, що дозволить повністю вирішити проблему підвезення до школи учнів із віддалених населених пунктів».