На Донеччині кількість учнів у новому навчальному році зросла на 3%

У Донецькій області кількість учнів у новому 2011/12 навчальному році зросла на 3,1%, або на 10,6 тис. дітей порівняно з минулим навчальним роком і досягла 348,2 тис. учнів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

У регіоні у перші класи планується прийняти 34,9 тис. дітей.

У новому навчальному році у Донецькій області працюватимуть 1128 шкіл, зокрема, загальноосвітніх - 1094 (питання щодо відкриття однієї школи перебуває на розгляді в суді), вечірніх – 18, приватних - 14.

Довідка УНІАН У Донецькій області в 2011 році було заплановано закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької ОДА, закриття учбових закладів відбувається згідно з розробленою Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання.