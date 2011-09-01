Табачнику дадуть 4 мільярди доларів
09:30, 01 вересня 2011Освіта
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Рішення Кабміну
Кабінет міністрів України затвердив концепцію загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК.
За словами міністра, на цю програму буде виділено 32 млрд. грн. «Це колосальні кошти», - зазначив Д.ТАБАЧНИК.
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