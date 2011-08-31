Янукович надіслав вишам свою книгу «Opportunity Ukraine»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ надіслав перші примірники своєї книги «Opportunity Ukraine», яка вийшла нещодавно в австрійському видавництві «Mandelbaum verlag», студентам українських університетів.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ передав книги Київському національному університету імені Шевченка та Національному університету «Києво-Могилянська Академія».

У повідомленні сказано, що книга В.ЯНУКОВИЧА про можливості України також буде розіслана в іноземні освітні заклади, у яких є програми слов’янських досліджень.