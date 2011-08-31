Янукович надіслав вишам свою книгу «Opportunity Ukraine»
17:36, 31 серпня 2011Освіта
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Видану в Австрії
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ надіслав перші примірники своєї книги «Opportunity Ukraine», яка вийшла нещодавно в австрійському видавництві «Mandelbaum verlag», студентам українських університетів.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ передав книги Київському національному університету імені Шевченка та Національному університету «Києво-Могилянська Академія».
У повідомленні сказано, що книга В.ЯНУКОВИЧА про можливості України також буде розіслана в іноземні освітні заклади, у яких є програми слов’янських досліджень.
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