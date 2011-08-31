В Україні навчальний рік розпочнуть 19,6 тис. шкіл

В Україні 1 вересня навчальний рік розпочнуть 4,2 млн. учнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр освіти та науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧИНК.

Він зазначив, що з цієї цифри понад 416 тис. - першокласники, а, зокрема, у школи сільської місцевості підуть 1,2 млн. учнів. Крім того, міністр повідомив, що до 10-х класів підуть 320 тис. учнів.

Загалом 1 вересня в Україні розпочнуть роботу близько 19 тис. 600 середніх шкіл, з яких близько 13 тис. (60%) - у сільській місцевості.

Д.ТАБАЧНИК також запевнив, що в найближчі дні буде вирішено проблему щодо закупівлі підручників для учнів старших класів.