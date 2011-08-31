Черкащину забезпечать шкільними автобусами до кінця року

До кінця року всі школи Черкащини буде забезпечено шкільними автобусами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації Іван ШАРАПА.

За його словами, на кінець минулого навчального року 98,7% учнів уже забезпечено автотранспортним перевезенням. З них шкільним автобусом 71%, і, 29% забезпечувалися підвезенням на підставі договорів із керівниками сільськогосподарських підприємств та іншими перевізниками. Однак, Черкаська облдержадміністрація планує придбати ще 37 автобусів за кошти державного та місцевого бюджетів та за спонсорські кошти. Тому, до кінця року всі школярі Черкащини будуть забезпечені перевезеннями на 100 %.

За словами І.ШАРАПИ, на сьогодні в Черкаській області є 101 шкільний автобус. За 2011 рік придбано 19 автобусів. Зараз закінчується тендер і йде поставка ще 10 автобусів. Крім того, очікується з Міністерства освіти та науки 8 шкільних автобусів для забезпечення навчальних закладів області.