У школах хочуть відновити поглиблені медогляди дітей

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству освіти і науки, молоді та спорту та Міністерству охорони здоров’я розробити механізм медичних оглядів дітей у школах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України.

«Жахливо, що у нас діти помирають на уроках фізкультури, і то не через надмірні навантаження. Тому питання не формальних, як до 1 вересня, а поглиблених періодичних медичних оглядів у школах і дитсадках ми повинні поставити принципово і поставити на передній план», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що механізм медоглядів повинен бути запроваджений вже з наступного року.

При цьому прем’єр зауважив, що 58% учнів в Україні є хворими, і в першу чергу - на серцево-судинні захворювання.

Також голова уряду звернув увагу на проблему нераціонального і незбалансованого харчування дітей, а також на їхній малорухливий спосіб життя.

М.АЗАРОВ повідомив, що на сьогоднішньому засіданні уряду буде розглянуто концепцію Загальнодержавної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки.