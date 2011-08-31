1 вересня не звільнить Табачника від обов’язку контролювати школи

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА та міністра з надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ не припиняти контроль за забезпеченням підручниками шкіл і після 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«1 вересня роботи з виправлення помилок та недоліків, завершення недоробленого не повинні припинятися. Навпаки, необхідно ще раз уважно подивитись на головні складові готовності навчальних закладів до нового навчального року», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр наголосив на необхідності звернути увагу на стан забезпечення школярів підручниками, навчальними посібниками, забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із неповних та багатодітних сімей шкільною формою, підручниками та шкільними приладдями.

Також він вимагає здійснення контролю за укомплектованістю навчальних закладів кадрами, за підвезенням школярів до місць навчання там, де це необхідно.

М.АЗАРОВ наголосив, що вимагає від Д.ТАБАЧНИКА, В.БАЛОГИ та місцевих держадміністрацій найближчим часом усі ці питання вирішити.