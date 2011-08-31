Азаров підтримує пропозицію зробити 1 вересня вихідним

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ підтримує пропозицію надати батькам першокласників вихідний день 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України.

«Завтра особливе свято у першокласників та їхніх батьків. Міністерство освіти проінформувало, що звернулося до роботодавців з пропозицією надати батькам першокласників вихідний день 1 вересня. Я особисто підтримую це прохання. І до батьків прохання: обов’язково прийдіть у школу всією родиною. Давайте максимально всі разом зробимо справжнє свято для сімей першокласників», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він звернув увагу на те, що українські діти рано починають палити і споживати алкогольні напої, і у протидії цій проблемі велику і першу роль відіграє сім’я, але роль вчителя також є надзвичайно важливою.

«Школа не може обмежуватись тільки тим, що дає знання. Вона повинна виховувати високоосвічених, високоморальних та здорових громадян України», - підкреслив М.АЗАРОВ.