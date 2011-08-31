В Києві вчителі та науковці спільно вдосконалюватимуть освіту

Освітяни Дарниці співпрацюватимуть з Національною Академією педагогічних наук.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, 29 серпня 2011 року у Дарницькому районі на базі Слов’янської гімназії відбулася серпнева педагогічна конференція «Від інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування творчої особистості».

Під час конференції відбулося урочисте підписання угоди між Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією та Національною Академією наук України про співпрацю в галузі освіти.

Про важливість співпраці між Національною Академією педагогічних наук та освітніми районними закладами наголосив президент Академії Василь КРЕМЕНЬ, який зазначив, що на сьогоднішній день Дарницький район – єдиний у Києві, з яким розпочинається співпраця в сфері освіти.

В КМДА відзначають, що в Дарницькому районі до нового навчального року будуть введені в експлуатацію 3 сучасні навчальні заклади: Київська інженерна гімназія та 2 дошкільні навчальні заклади. Загалом 1 вересня 105 навчальних закладів району відчинять свої двері для 43 тис. 740 дітей, яких будуть виховувати та навчати 3 557 учителів.