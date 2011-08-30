Табачник готує "свою людину" на посаду президента Могилянки?

Трудовий колектив Національного університету «Києво-Могилянська академія» висловлює занепокоєність з приводу упередженого та необ’єктивного ставлення до своєї діяльності з боку керівництва Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України. Про це йдеться у зверненні трудового колективу НаУКМА до Президента України Віктора Януковича, текст якого передано УНІАН.

На думку викладачів Могиляки, упередженість ставлення з боку МОН засвідчує і спосіб, у який Міносвіти визначало державне замовлення для НаУКМА у 2011 році, і “необґрунтована догана”, яку оголосив президенту НаУКМА Сергію Квіту міністр Дмитро Табачник.

“Ми вважаємо ці та інші рішення політизованими, такими, що готують ґрунт для нав’язування «своєї людини» на посаду президента НаУКМА. Ми також вбачаємо у цьому спробу змінити схвалений усім трудовим колективом освітній курс університету, відомого своєю демократичністю, некорумпованістю, відданістю європейським цінностям й успіхами в наближенні до Єдиного європейського освітнього і наукового простору”, – йдеться у заяві.

За словами трудового колективу НаУКМА, позиція міністра суперечить “автономії університетів, принципам верховенства права, засадам громадянського суспільства та гуманітарної політики, які проголошені Президентом України. Це дискредитує Президента і шкодить іміджу України саме напередодні завершення переговорів про асоціацію України з Європейським Союзом”.

Звернення одноголосно прийнято загальними зборами трудового колективу Національного університету «Києво-Могилянська академія» 29 серпня 2011 року.