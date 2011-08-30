На Черкащині в 1-й клас піде на 6 дітей більше, ніж торік

16:13, 30 серпня 2011
Освіта
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13 сільських малокомплектних шкіл закрили

В Черкаській області цього року в 1-й клас піде 10470 дітей. Це на 6 дітей більше, ніж торік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації Іван ШАРАПА.

Найменше дітей піде у школи Канівського, Лисянського та Катеринопільського районів області. В цьому навчальному році чисельність учнів у школах області зросте на 1200 учнів в порівнянні з минулим роком. Якщо торік в школах навчалося 117 тисяч учнів, то в цьому році – 118200.

Всі навчальні заклади Черкаської області вже готові до початку нового навчального року. За словами І.ШАРАПИ, в області закрито 17 шкіл, 17 - реорганізовано, відновлено роботу 9-ти навчальних закладів. Серед закритих шкіл – 13 сільські малокомплектні школи. У тому числі, 8, які не функціонували від одного до 5 років. Також було закрито дві вечірні школи, бо в них відпала необхідність, відбулося об’єднання двох міських шкіл – у Тальному і двох інтернатних закладів - у Монастирищі, реорганізовано 17 шкіл у школи нижчого ступеня або у навчально-виховні комплекси. Крім того, в Черкасах відкрився спортивний ліцей на базі загальноосвітньої школи № 34, і в Умані на базі школи-інтернату було відкрито педагогічний ліцей спільно із Уманським педуніверситетом.

З 1 вересня у школах Черкаської області почнуть працювати 82 молодих педагоги. За словами І.ШАРАПИ, зараз на Черкащині немає проблем із забезпеченням шкіл області педагогічними кадрами.

 

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