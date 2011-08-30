У Києві планують розробити власний стандарт освіти

У столиці планують розробити власний стандарт освіти, який можна буде поширити по всій Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сьогодні голова КМДА Олександр ПОПОВ під час відкриття нового дитячого садочка у Дарницькому районі столиці акцентував увагу на назрілій у Києві необхідності переглянути існуючі стандарти освіти та виховання.

«Аби вивести Київ у лідери серед європейських столиць, нам необхідно підняти рівень виховання та освіти у навчально-виховних закладах міста, від садочків до старшої школи. Для цього, перш за все, необхідно визначити стандарти підготовки. Ми маємо сформувати столичний стандарт освіти, який стане взірцем для всієї країни», – сказав О.ПОПОВ.

Він підкреслив, що якісний розвиток освітньої галузі може бути ефективним лише на базі досвіду та пропозицій вчителів, учнів і батьків, їхнього бачення перспектив загальноосвітньої школи. Тому О.ПОПОВ звернувся із пропозицією до батьків і педагогічних колективів столиці разом відпрацювати столичний стандарт загальноосвітньої школи ХХІ століття.