У закладах освіти Білорусі хочуть ввести контроль за Інтернетом

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє про намір ввести у закладах освіти контроль за Інтернетом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив напередодні на нараді з педагогічним активом Білорусі.

"Ми далекі від того, щоб щось перекривати, відключати або забороняти. Але разом з тим, доступ до інтернет-ресурсів у закладах освіти має бути узятий під контроль, що виключає його використання у позанавчальних, а тим більше - деструктивних цілях", – сказав О.ЛУКАШЕНКО.

На його думку, особливу увагу слід приділити спілкуванню молоді в соціальних мережах. "У руках злочинців вони здатні стати небезпечною зброєю, у чому на власному сумному досвіді переконалася не одна з європейський країн", - пояснив він.

"Навіть таке благо цивілізації, як Інтернет і соціальні мережі, перетворюється на засоби маніпуляції громадською думкою", – заявив О.ЛУКАШЕНКО.