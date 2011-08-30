За Януковича в Україні закрили 640 шкіл

За останні півтора року – з лютого 2010 – в Україні було закрито 640 шкіл. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова правління Центру освітнього моніторингу, екс-заступник міністра освіти і науки Павло Полянський, пише "Український Тиждень".

За словами Полянського, з 2003 по 2009 роки в Україні було закрито 870 шкіл.

Зокрема, у кризові 2008-2009 роки було закрито 400 шкіл - 179 та 221 відповідно.

Присутня на брифінгу координатор напряму "Товариство знань" в уряді змін, перший директор Українського центру оцінювання якості освіти Лілія Гриневич наголосила, що влада проводить оптимізацію шкільних закладів непродумано та всупереч здоровому глузду. За її словами, чимало шкіл, які підлягають закриттю, мають необхідну кількість учнів, та знаходяться у кращому стані ніж ті, в які учнів мають намір переводити.

Учасники брифінгу також повідомили, що цього року у школу підуть 4,5 мільйонів учнів, серед них - 416 тисяч першокласників.

Нагадаємо, 25 серпня прем`єр-міністр Микола Азаров заявив, що об’єднання шкіл є неминучим. За його словами, об`єктивно в Україні скоротилася кількість школярів й у багатьох школах наповнюваність часто становить близько 10 учнів, що не дає змоги говорити про якісну освіту.

Зокрема, лише на Донеччині цього року планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл, або 2,5% загальної кількості.

Закриття шкіл на Донеччині супроводжується акціями протесту батьків учнів цих навчальних закладів та громадськості.