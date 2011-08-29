В університеті Богомольця молодь Київщини навчатиметься безкоштовно

Молоді люди з Київщини зможуть безкоштовно навчатися в Національному медичному університеті ім. Богомольця.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, з метою вирішення питання кадрового забезпечення сільських медичних закладів, торік Київська ОДА уклала відповідну угоду з Національним медичним університетом ім. Богомольця, а також затвердила відповідну обласну програму, що розрахована на сім років.

Цього року 37 молодих людей з Київщини отримали можливість навчатися в медичному університеті за рахунок бюджетних коштів. Причому це - діти з сільської місцевості та малозабезпечених родин.

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК, вітаючи молодих студентів, зазначив, що після навчання їх буде направлено на роботу в медичні заклади Київської області. Це сприятиме вирішенню проблеми кадрового дефіциту та поліпшить якість надання кваліфікованої лікарської допомоги мешканцям села.

«Ми допомогли вам зробити перший крок до омріяної професії, а далі все залежить від вас, від вашої відповідальності в навчанні», - наголосив голова Київської ОДА. Він також висловив сподівання, що вони будуть кращими студентами в університеті та гідно презентуватимете Київщину.

***Сьогодні в лікувально-профілактичних закладах Київської області залишаються вакантними 960 лікарських посад, у тому числі в закладах, що розташовані в сільській місцевості – 125. Зокрема, потреба в лікарських кадрах педіатричної мережі складає понад 120 осіб. Гостро постає проблема кадрового забезпечення протитуберкульозної служби.

У сільській місцевості функціонує 20 лікарських амбулаторій, в яких жодна посада не укомплектована штатним медичним працівником з вищою освітою.