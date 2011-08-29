Рівненський центр професійно-технічної освіти відвідав Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ознайомився з роботою Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЯНУКОВИЧ поспілкувався з майстрами, які проходять підготовку у цьому центрі – ковалями, бондарями, штукатурами, майстрами з лозоплетіння, вишивальниками, кравцями тощо. На згадку про зустріч майстри подарували В.ЯНУКОВИЧУ вишиванки для онуків.

***Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних за 38 ліцензованими професіями. Крім того, Центр здійснює підвищення кваліфікації безробітних більш ніж за 200 напрямами короткотермінових курсів різних галузей економіки. Починаючи з 1997 року, в Центрі пройшли навчання понад 31 тис. осіб.