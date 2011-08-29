Школу №111 у Донецьку відстояли

Ворошиловський районний суд Донецька підтвердив рішення про зупинення ліквідації загальноосвітньої україномовної школи №111 в Донецьку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Фронт Змін», 26 серпня суддя Ворошиловського райсуду міста Донецька Олег ОРЄХОВ під тиском міської влади був змушений провести засідання суду і розглянути позов представників міськради про скасування забезпечення позову, який вони подали за день до цього. О.ОРЄХОВ відхилив клопотання міськради і залишив у силі рішення про призупинення ліквідації школи № 111 міста Донецька.

Перед Ворошиловським судом зібралися батьки із дітьми, які тримали плакати з написами: «Зупиніть беззаконня!», а також представники Донецької організації «Фронту Змін», журналісти та правозахисники. Вони прийшли, незважаючи на те, що про засідання суду не повідомили сторону позивача.

Напередодні «Фронту Змін» стало відомо, що Ворошиловський районний суд міста Донецька має намір 26 серпня без залучення сторін прийняти рішення, яке дозволило б владі не відкривати 1 вересня школу №111. Джерела у Ворошиловському райсуді повідомили партійцям, що під шаленим тиском влади суддя планує провести засідання.

«Фронт Змін» допомагає батькам підготувати школу до навчального року, зроблено косметичний ремонт, прибрано територію, завозиться необхідне обладнання для класів.

Як повідомлялося, 23 серпня Ворошиловський райсуд Донецька зупинив провадження у справі про ліквідацію школи № 111. Таким чином, діяло рішення про припинення процесу ліквідації школи, прийняте цим судом 27 квітня і підтверджене Донецьким апеляційним адміністративним судом 22 липня.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планувалося закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».

Батьки, вчителі та учні багатьох шкіл виступають проти закриття їхніх навчальних закладів.