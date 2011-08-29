У Києві відкриються 3 нові дитячо-юнацькі спортивні школи

У новому навчальному році у Києві відкриється нова дитячо-юнацька спортивна школа «Школа боротьби» за адресою вул. Жилянська, 46. Основною діяльністю цього позашкільного закладу стане розвиток вільної і греко-римської боротьби, дзюдо та інших видів єдиноборств, а також навчання, виховання та спортивна підготовка дітей, підлітків і молоді. Крім того, наступного року планується відкриття дитячо-юнацьких спортивних шкіл у Голосіївському та Дарницькому районах міста.

Про це повідомила начальник Головного управління освіти і науки КМДА Віра ГОРЮНОВА, інформує Урядовий портал.

За словами чиновниці, нині матеріально-технічна база загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів потребує постійної підтримки. Адже з 2007 року ці заклади не отримували фінансування на оновлення спортивного інвентарю та обладнання. 160 спортивних залів потребують капітального ремонту. 47 шкіл не мають спортивних залів, 50 шкіл – спортивних майданчиків. У загальноосвітніх навчальних закладах Голосіївського, Дніпровського та Шевченківського районів міста немає плавальних басейнів. Тому відкриття нових спортивних шкіл – один з важливих кроків до покращення ситуації в цій галузі.

Крім того В.ГОРЮНОВА повідомила, що на початку 2012 року на Березняках відкриють легкоатлетичний манеж школи вищої спортивної майстерності (на просп. П.Тичини, 18).

Із врахуванням звернень мешканців міста відремонтовано низку спортивних майданчиків за місцем проживання. З метою створення умов для активного відпочинку, занять фізичною культурою та спортом розглядається також можливість будівництва льодової ковзанки на житловому масиві Борщагівка, сучасного фізкультурно-оздоровчого комплексу (вул. Гната Юри, 7-А–7-Б) та критого плавального басейну, доступ до якого будуть мати всі охочі.

За даними КМДА, фізкультурно-спортивна база загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів системи освіти Києва нараховує 5 стадіонів з трибунами на 1500 місць, 673 спортивні майданчики, 69 спортивних майданчиків з синтетичним покриттям, 117 футбольних полів, 24 плавальні басейни, 426 спортивних залів площею не менше 162 кв. м., 442 пристосовані приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять. У системі Головного управління освіти і науки також функціонують 24 дитячо-юнацькі спортивні школи.