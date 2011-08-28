Могилянка подала до суду на міністерство Табачника

21:18, 28 серпня 2011
Освіта
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Через держзамовлення

Національний університет «Києво-Могилянська академія» звернувся до Окружного адміністративного суду м.Києва з позовом до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з приводу несправедливого розподілу місць державного замовлення на 2011/2012 навчальний рік, що має дискримінаційний характер та завдає шкоди інтересам держави.

Про це повідомив президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сергій КВІТ у своєму персональному журналі на сайті вишу.

«Важливо, що цей позов має на меті не лише захистити права НаУКМА, але також відстояти громадський (публічний, суспільний) інтерес, який полягає у забезпеченні справедливого, прозорого і професійно обґрунтованого розподілу державного замовлення на підготовку фахівців. У цьому, насамперед, зацікавлені українські вищі навчальні заклади для планування і забезпечення свого розвитку, громадяни України, які платять податки і прагнуть одержати якісні навчальні послуги, а також Українська держава, яка зацікавлена в одержанні фахівців високого рівня для народного господарства», - зазначив С.КВІТ.

НаУКМА вважає, що нинішнє керівництво МОНМС розподіляє державне замовлення «всупереч державним інтересам, вкрай суб’єктивно, непрозоро і непрофесійно, зокрема незважаючи на критерій якості освітніх послуг. Така практика використання державних ресурсів зазвичай межує з корупційними діями й відповідно характеризує політику теперішнього міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА», - наголосив президент вишу.

У позові НаУКМА наводить приклади тих напрямів і спеціальностей, які були найбільше дискриміновані цього року і які водночас є унікальними чи належать до одних з найкращих за якістю підготовки в Україні. Мова йде про маґістерську програму з журналістики, для якої державне замовлення було повністю скасовано, бакалаврські програми з права (скорочення державного замовлення відбулося на 50%, залишилося 15 місць), філософії (скорочення склало 50%, залишилося 10 місць), економічних наук (скорочення відбулося на 43%, зокрема фінанси і кредит - 12 місць).

С.КВІТ обіцяє вчасно інформувати про всі обставини справи та перебіг судового процесу.

На сайті вишу також опубліковано повний текст позову.

Згідно з документом, НаУКМА просить суд зобов’язати Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України встановити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців для університету за скороченими у 2011 році напрямами підготовки на рівні обсягів 2010 року.

Також Києво-Могилянська академія просить зобов’язати Міносвіти визначити критерії, порядок та строки розміщення між вищими навчальними закладами затверджених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, про що видати відповідний підзаконний нормативний акт.

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