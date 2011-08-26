Італія стала лідером ЄС за рівнем молодіжного безробіття

В Італії не працює 1,1 мільйона осіб віком до 35 років. Це є найгіршим показником у ЄС.

Про це йдеться у дослідженні національної конфедерації працівників (Confartigianato), пише Euromag.ru.

Так, серед молоді до 24 років рівень безробіття ще вищий - не працює кожен третій. Для порівняння, в Європі не працює в середньому 21% молодих людей до 24 років.

Найгірша ситуація на Сицилії - там немає роботи у 28% людей ​​віком до 35 років. І якщо середній рівень безробіття в Італії становить 16%, то на півдні країни він зростає до 25%.

На другому місці за рівнем молодіжного безробіття знаходиться Кампанія (27,6%), за нею йдуть Базіліката (27%), Сардинія (25%).

Найуспішнішими в цьому плані регіонами є північні провінції Італії: Трентіно-Альто-Адідже (6%), Валле-д`Аоста (8%), Фріулі-Венеція-Джулія і Ломбардія (9%).

Крім того, під час кризи (з 2008 по 2011 рік) роботу втратили 926 тис. молодих людей.

Українська правда