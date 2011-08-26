Азаров доручив Табачнику поберегти дітей від корупції

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністру освіти і науки, молоді та спорту Дмитру ТАБАЧНИКУ розробити систему заходів для ліквідації корупції в школах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив під час виступу на розширеному засіданні колегії Міносвіти, присвяченої завданням освіти в новому навчальному році.

М.АЗАРОВ послався на одне із соціологічних опитувань, в якому чверть респондентів відзначили, що однією з головних проблем шкільної освіти є корупція.

Проте ряд учасників колегії не погодилися з прем`єром, висловлюючи з місця заперечення проти цього твердження.

«Якщо це на чверть справедливо, то зверніть на цю дуже серйозну увагу. І якщо наші діти в своєму дитячому віці з цим стикаються, то що можна чекати надалі? Тому продумайте, Дмитро Володимирович, я вам доручаю систему заходів, щоб це негативне явище звести нанівець», - сказав М.АЗАРОВ.