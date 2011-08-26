Восени Табачника знову чекають бурхливі протести?

Цілком можливо, що восени студенти знов вийдуть на вулицю, пише From-UA. Причина – в можливій затримці випуску студентських квитків, а отже, й неможливості користуватися всіма традиційними студентськими пільгами.

За інформацією з українських вузів, цьогорічний випуск студентських квитків для першокурсників – на межі зриву. І пов’язане це не з якимись традиційними проблемами на кшталт нестачі фінансування, а з реорганізацією міністерства освіти та намаганнями міністра з поспіхом втілити в життя ідею створення так званої єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Навіщо вона потрібна – фахівці у галузі освіти не розуміють. Адже за суттю, кажуть вони, міністр створює копію того, що вже давно функціонує, але з іншими акцентами в плані власника. Принаймні на даний момент всі люди, які хоч якoсь причетні до запровадження ЄДЕБО, так чи інакше в минулому пов’язані з братом міністра, бізнесменом Михайлом Табачником.

Як повідомило джерело в адміністративно-господарському департаменті Міністерства, близькі до освіти питання дійсно викликають неабияку цікавість зі сторони брата міністра. Реорганізаційні процеси, що здійснюються в його інтересах, фактично паралізували виробничі процеси, серед яких і друк студентських квитків. Внаслідок цього студенти не зможуть вчасно отримати документи, а отже, й користуватися всіма традиційними для студентів пільгами.

Очевидно, що такий колапс призведе до нової хвилі протестів проти найбільш скандального міністра в уряді Азарова. Вкрай негативно це також позначиться на рейтингах Президента Віктора Януковича, до команди якої входить міністр Дмитро Табачник.