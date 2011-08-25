Держзамовлення на бюджетне навчання у вишах практично виконано

Державне замовлення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на бюджетне навчання фахівців у вищих навчальних закладах виконано практично 100%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК.

“По бюджетних місцях підводимо зараз підсумки. Держазамовлення практично виконано стовідсотково. На сьогоднішній день є ще в нас проблема: з 86 тисяч місць бюджетного замовлення - по бакалавру приблизно 400 місць, тому що є апеляції і є уточнення, що складає приблизно 0,38%”, - повідомив Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, з держзамовленням впорались не лише виші-флагмани, такі як Київський національний університет ім. Шевченка, Львівська та Київська політехніки, а й “набагато менш уславлені університети”.

Водночас він додав, що через збільшення цього року держзамовлення на природничі, математичні і фізичні науки, деякі університети все ж зазнають певних труднощів при наборі студентів на бюджетну форму навчання.

“Але дежзамовлення на вищу освіту в Україні розподіляють 30 з лишнім державних органів виконавчої влади. Я вам кажу за наше держзамволення – Міносвіти. Що подадуть по держзамовленню, скажімо, аграрії, Державна служба статистики й інші нефахові гравці освітнього ринку, я поки що сказати не можу”, - зауважив Д.ТАБАЧНИК.