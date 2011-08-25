Підручники мовами національних меншин для 11-х класів на експертизі

Міністр освіти і науки, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК запевняє, що підручники мовами національних меншин для 11-х класів будуть у повному обсязі надруковані до середини вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Міністр пояснив затримку тим, що зазначені підручники потребують додаткової мовної експертизи.

“Там дуже маленькі тиражі. Там ще мовна експертиза на переклад. Їх всього на сьогодні близько 24 тисяч. І це єдиний сегмент з 5 млн. 100 тисяч підручників для 11-х класів, ці 24 тисячі, якими ми не встигнемо до 1 вересня забезпечити. Завершимо до 8-10 вересня”, - сказав Д.ТАБАЧНИК.