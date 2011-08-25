Табачник запевняє, що до 1 вересня готують всі школи

Міністр освіти і науки, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК запевняє, що до початку нового навчального року готують всі загальноосвітні середні заклади, в тому числі й ті школи, щодо подальшої роботи яких справи розглядаються нині в судах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Так, на запитання, чи готують до 1 вересня ті школи, щодо яких зараз існують конфлікти у зв’язку з рішеннями місцевої влади про їхнє закриття, Д.ТАБАЧНИК відповів: “Готують. Всі школи, по яких немає остаточного рішення або місцевого органу влади, або судового рішення. Наприклад, в Макіївці, де конфлікт і рішення буде розглядатись остаточно 30 числа... Дана команда готувати всі школи, по яким не має остаточного рішення”.