Кириленко пропонує ввести мораторій на закриття сільських шкіл

Народний депутат, лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО зареєстрував у Верховній Раді законопроект, що передбачає встановлення мораторію на закриття державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості на період до 1 липня 2013 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!», відповідні зміни політик пропонує внести до статті 11 Закону «Про загальну середню освіту» .

У пояснювальній записці до проекту закону, зокрема, зазначено, що Міністерство освіти й науки ініціює закриття шкіл з малою чисельністю учнів у сільській місцевості. В Україні із понад 13 тис. сільських шкіл близько 3,5 тис. підпадають під визначення шкіл з малою чисельністю учнів.

Разом з тим є очевидним, йдеться в законопроекті, що село без школи в багатьох випадках приречене на деградацію й вимирання.

«У зв’язку з цим необхідно на період подолання соціальних наслідків економічної кризи встановити мораторій на закриття державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до 2013 року», - сказано в законопроекті, внесеному В.КИРИЛЕНКОМ.