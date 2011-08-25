У Москві не відкриватимуть українські класи

У Москві не відкриватимуться українські класи з 1 вересня через відсутність школярів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав міністр уряду Москви, керівник департаменту освіти російської столиці Ісаак КАЛИНА.

«Ми готові відкрити класи з будь-якою мовою (навчання) коли є відповідні заяви від батьків», - сказав І.КАЛИНА.

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, чи є такі заяви, він негативно похитав головою.

Водночас, він зазначив, що зараз йде підготовка до проведення днів освіти України в РФ, яке заплановане на вересень цього року.

При цьому І.КАЛИНА повідомив, що в Москві є школи з етнокультурним компонентом.

За його словами, такі школи відкривалися з метою поступової адаптації інтеграції людей певної культури в культуру міста Москви.

«Не всім школам вдалося утриматися в цьому завданні. Іноді з`явилося інше – якраз навпаки, якесь відгородження дітей певної культури від культури міста Москва», - сказав І.КАЛИНА.

За його словами, зараз влада прагне «поправити колективи цих шкіл».

Як повідомляв УНІАН, 4 червня міністр освіти та науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК повідомив, що розраховує, що перші українські класи в гімназіях Москви і Санкт-Петербурга відкриються 1 вересня цього року.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, велися переговори з департаментами освіти двох російських міст, щоб визначити авторитетні гімназії для відкриття українських класів.

«Ми вирішили почати з цього, адже вирішення питання з пошуком окремої будівлі в центрі міста може зайняти багато часу, а так ми можемо почати вже 1 вересня», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

3 червня міністр освіти та науки РФ Андрій ФУРСЕНКО заявив, що його відомство підтримує створення українських гімназій в Москві та Санкт-Петербурзі.