Черкаська молодь своїми тілами утворить карту України

На День Незалежності черкаська молодь проведе флешмоб, учасники якого утворять своїми тілами карту України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Черкаському обласному молодіжному ресурсному центрі, жива синьо-жовта карта України з’явиться в Черкасах до Дня Незалежності. Очікується, що в танці учасники утворять своїми тілами не лише синьо-жовту карту, а також державний герб, динамічний прапор, що роздувається вітром, і багато цікавих символічних українських елементів.

Передбачаэться, що участь у флешмобі братимуть ровесники незалежності України – народжені 24.08.1991 року. Прем’єра флеш-мобу відбудеться на площі Шевченка в Черкасах.

Крім того, до та після феєрії всі бажаючі зможуть отримати пам’ятний синьо-жовтий символічний бодіарт, синьо-жовту стрічку.