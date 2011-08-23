Українські студенти протестують у США

У США на заводі компанії «Херші» у місті Пальміра (штат Пенсільванія) проходять акції протесту за участю українських студентів, які перебувають у США у рамках програми культурного обміну «Працюй та подорожуй».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН, посилаючить на повідомлення Посольства України у США.

За його словами, вимогою страйкарів є підвищення зарплати. Державний департамент США направив до заводу своїх представників для врегулювання конфліктної ситуації та пошуку компромісних варіантів.

За інформацією Офісу з питань України, Білорусі та Молдови Держдепартаменту США, ситуація перебуває на контролі керівництва Держдепу, оскільки це завдає шкоди як іміджу США, так і іміджу Держдепартаменту США, яким реалізується зазначена програма.

Генконсульство України у Нью-Йорку підтримує постійниц зв’язок із українськими страйкарями з метою забезпечення їхніх прав та законних інтересів.