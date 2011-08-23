Протягом року англійська мова втратила десяток слів

Англійська мова протягом року втратила десяток слів, які остаточно вийшли з уживання у сучасному британському суспільстві.

Про це сказано у дослідженні, що проводилося силами колективу європейського довідкового видання Collins Dictionary, яке цитує Euromag.ru.

Останнім часом, англійська мова активніше поповнюється словами, які відображають стрімкий глобальний розвиток. У першу чергу - це терміни нових технічних і культурних реалій, а також поняття у галузі соціальних зв`язків.

Щорічно відомий "Оксфордський словник англійської мови" повідомляє про словесні новинки, що з`являються в його черговому виданні.

Однак, вперше його конкурент - видання Collins - опублікувало список слів, які вийшли із щоденного ужитку британців і тепер вважаються такими, що віджили своє. Серед останніх є й специфічні англійські слова "уітол" - задоволений своїм життям чоловік, якому зраджує дружина, "драйсотлер" - продавець мандаринів та ін.

За словами співробітника Collins Dictionary професора Рут О`Донован, ці слова наразі мають лише історичну цінність. У результаті, їх було виключено із короткої версії словника сучасної розмовної англійської мови.

Українська правда