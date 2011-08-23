Пам’ятник Грінченку відкрили в Києві

У Києві відбулося урочисте відкриття пам’ятника видатному українському письменникові, мовознавцю, історику, етнографу і публіцисту Борисові Грінченку.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційного забезпечення Київської міської держадміністрації, монумент встановлено у сквері, що поряд із адміністративним корпусом Київського університету імені Б.Грінченка. Автори пам’ятника – скульптор Микола ОБЕЗЮК і архітектор Микола БОСЕНКО.

У церемонії відкриття взяли участь голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, видатний український поет і громадський діяч Іван ДРАЧ, ректор Університету ім. Б.Грінченка Віктор ОГНЕВ’ЮК, освітяни столиці, інтелігенція і студенти.

Кошти на спорудження монумента упродовж двох років збирали викладачі і студенти вишу, київські освітяни.

Водночас, як зазначили у КМДА, «ідея спорудження пам’ятника реалізована завдяки особистій підтримці О.ПОПОВА». «За його дорученням Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація і комунальні служби міста виконали комплекс робіт з упорядкування скверу», – йдеться у повідомленні.

Сам голова КМДА, виступаючи на церемонії відкриття, подякував викладачам і студентам Університету ім. Б.Грінченка, ректорові вишу і працівникам комунальних служб Шевченківського району столиці за реалізацію проекту.

Своєю чергою, В.ОГНЕВ’ЮК подякував Київській міській держадміністрації, а О.ПОПОВУ, крім того, вручив іменну медаль Б.Грінченка за особистий внесок у розвиток університету.

Також ректор пообіцяв підтримувати сквер у тому стані, у якому кияни побачили його сьогодні, зазначили у КМДА.