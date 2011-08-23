У Києві презентовано мультимедійний атлас «Історія України».

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН з цього приводу генеральний директор Інституту передових технологій Олександр БАРЛАДІН розповів, що до 20 річчя Незалежності України Інститут передових технологій підготував проект “Електронна Україна в часі та в просторі”.

За його словами, вже підготовлено 5 електронних атласів: «Історія України», «Адміністративно-територіальний поділ України», «Україна туристична», «Україна та її регіони», а також «Космоатлас України».

Видання характеризують історичне минуле та сьогодення України, її територіальний устрій, економіку, населення, природні ресурси, туристичний потенціал.

О.БАРЛАДІН висловив сподівання, що незабаром будуть представлені не тільки DVD-версії, а й веб-версії цих атласів.

Він розповів, що унікальність видань визначається використанням найсучасніших великомасштабних карт та космофотознімків, великої кількості актуалізованих баз даних та ілюстрацій, коментарів.

Говорячи про атлас «Історія України», який Інститут презентував сьогодні першим, О.БАРЛАДІН наголосив, що в ньому автори створили нові історичні карти, які були історично вивірені та схвалені провідними українськими істориками. Також атлас має цікаві ілюстрації та історичні коментарі за обсягом більш ніж 800 друкованих сторінок.

На його переконання, цей атлас буде цікавий не тільки фахівцям та студентам, а й всім, хто цікавиться українською історією.

У свою чергу заступник головного редактора Інституту передових технологій Ігор БУСОЛ наголосив, що атлас допоможе розібратися в хронології подій, познайомитися з історичними персоналіями та їх внеском у становлення та розбудову України. В атласі представлено 104 електронні карти з текстовими коментарями, понад 1300 ілюстрацій, 12 відеосюжетів, інші історичні матеріали, включаючи легенди та хронологічні таблиці, схеми історичних битв.

І.БУСОЛ розповів, що видання формується з шести розділів – від стародавньої історії України до новітньої історії, аж до 2010 року.

Завершує видання добірка старовинних карт території України. За цими матеріалами можна відстежити, як змінювалась картографічна уява про територію нашої країни у дослідників та картографів різних часів. В тому числі наявні карти 16-18 століть.