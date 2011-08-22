Студенти оточили маяк на мисі Сарич

20 активістів Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство» встановили по периметру огорожі маяка на мисі Сарич 13 «панцерних» наметів і проводять пікет із вимогою повернути Україні використовувані Чорноморським флотом Росії навігаційні маяки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів прес-секретар цієї громадської організації Святослав СІРИЙ.

За його словами, встановлення наметів стало відповіддю учасників протестної акції на відмову військовослужбовців ЧФ Росії на висунуту в неділю ввечері «Студентським братством» вимогу - на виконання рішення Господарського суду Криму повернути маяк державі Україна.

Біля входу на об`єкт активістами розміщено також друковані матеріали, сенс яких полягає в тому, що ЧФ РФ незаконно використовує цей та інші кримські маяки.

Як сказав С.СІРИЙ, активісти мають намір дочекатися приходу представників виконавчої служби з метою здійснення процедури передачі маяка Україні.

Проте, додав він, російські військові наполягають, що маяк вони використовують на законних підставах.

Як повідомлялося, ввечері 21 серпня активісти Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство» почали громадянську акцію з метою активізації діяльності виконавчої служби щодо повернення Україні кримських маяків. Зокрема, вони проникли на територію маяка, здійснювали демонтаж колючого дроту, вивішували таблички «Об`єкт Міністерства інфраструктури України». 8 активістів тимчасово, до появи керівництва Балаклавського райвідділу міліції, утримувалися російськими військовослужбовцями на території маяка.

2 серпня Господарський суд Криму скасував прийняту 23 вересня 2010 року постанову Виконавчої служби Мінюсту про відмову у відкритті виконавчого провадження щодо виконання судових рішень про передачу "Держгідрографії" кримських маяків.