В університетах Києва на хабарях упіймали доцента та декана

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно доцента Університету цивільного захисту України за фактом отримання хабара.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Встановлено, що він отримав хабар у розмірі 300 дол. за видачу свідоцтва про проходження спеціального навчання.

Крім того, прокуратурою Деснянського району порушено кримінальну справу стосовно декана одного з факультетів Київського університету туризму, економіки і права, яка за хабар у розмірі 1500 дол. обіцяла посприяти в успішному складанні вступних іспитів.