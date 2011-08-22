Державну льотну академію приєднали до НАУ

Кабінет міністрів прийняв рішення про реорганізації Державної льотної академії України шляхом приєднання її до Національного авіаційного університету з утворенням на її базі структурного підрозділу Університету.

Відповідне розпорядження №783 від 17 серпня розміщено на Урядовому порталі.

Реорганізацію здійснено за пропозицією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Студенти Державної льотної академії України будуть продовжувати навчання в Національному авіаційному університеті.