Мінкульт не має намірів скорочувати бібліотечну мережу

Міністр культури Михайло КУЛИНЯК не має намірів скорочувати бібліотечну мережу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Це серйозне питання і до нього треба ставитися обережно. На сьогодні в мене немає абсолютно таких намірів», - сказав М.КУЛИНЯК.

Водночас він не виключив випадків, коли будуть об’єднуватися шкільна і дитяча бібліотеки, що знаходяться поряд. «Напевно, в нас можливі такі варіанти. Де поряд буде бібліотека дитяча і шкільна – ми їх можемо об’єднати. Це нам дасть можливість подивитися і обрати краще приміщення та збагатити фонд. І діти, може, будуть краще ходити. Може бути лише такий варіант, а просто закривати бібліотеки, думаю, ніхто не буде», - пояснив міністр.