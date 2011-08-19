Севастопольці хочуть якісної освіти державною мовою
Просять Яцубу добудувати українську школу
Громадський комітет «Український Севастополь» звернувся до голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимира ЯЦУБИ із проханням активізувати розпочате кілька років тому будівництво школи-колегіуму на 720 місць з українською мовою навчання.
Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому зверненні комітету до голови міської адміністрації.
«Відомо, що попередня влада по-різному ставилась до правa севастопольців різних національностей на отримання освіти державною мовою — від сприяння цьому амбіційному для міста проекту з боку Сергія КУНІЦИНА до повного саботування Валерієм САРАТОВИМ (С.КУНІЦИН і В.САРАТОВ — попередники В.ЯЦУБИ на посаді глави Севастопольської МДА — УНІАН). При початковій вартості проекту 46 млн. грн. через довгобуд вона (вартість) піднялась до 92 млн. грн. Будівельниками освоєно всього 26 млн. грн. Державне фінансування відсутнє останні два роки, а виділені у 2010 році 4 млн. 600 тис. грн. колишня влада використала за нецільовим призначенням», - заявляє комітет «Український Севастополь».
В організації сподіваються, що В.ЯЦУБА зможе «закінчити будівництво української школи-колегіуму, чим сприятимете появі в нашому місті найкращого освітнього закладу на Півдні України».
«Севастопольці, що мають прогресивні погляди на розвиток освіти в суспільстві і бажають дати своїм дітям високоякісну освіту державною мовою», будуть вдячні голові міськдержадміністрації за будівництво української школи.