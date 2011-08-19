На Черкащині жінка продавала трирічну доньку

У Черкаській області правоохоронці затримали жінку, яка намагалася за 3 тис. доларів продати власну трирічну доньку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, до оперативних підрозділів УБОЗ УМВС України в Черкаській області надійшла оперативна інформація про те, що в одному з районів області 25-річна жінка підшукує покупців для своєї дитини.

Вона хотіла продати дівчинку за 5 тисяч доларів, але під час торгу знизила ціну до 3 тис. Попередньо вона взяла перший внесок і пообіцяла привести доньку до обласного центру. Жінку було затримано у Черкасах біля піццерії, куди вона привела дівчинку.

Слідчим затримана повідомила, що вирішила продати дитину, бо не мала грошей на життя. У подальшому з’ясувалось, що ця жінка вела асоціальний спосіб життя, часто випивала і не піклувалась про дитину.

Дівчинку правоохоронці передали до Черкаського притулку для дітей.

Наразі проводиться слідство, вирішується питання щодо позбавлення жінки батьківських прав та порушення стосовно неї кримінальної справи за ст. 149 ч.2 «Торгівля людьми, або інша незаконна угода щодо передачі людини», якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.