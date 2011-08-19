Медогляд школярів має проводитися тільки в присутності батьків - МОЗ

Щорічний обов’язковий медогляд школярів проводиться один раз на рік у зручний для батьків школяра час.

Про це нагадує прес-служба МОЗ.

Я повідомляється, медогляд має проводитися "виключно у закладах охорони здоров`я, а не у школі, і тільки в присутності батьків".

"Довідку про стан здоров`я дитини лікар також повинен заповнювати в присутності батьків і повідомляти їм про свої рекомендації. Ця довідка є дійсною протягом року з моменту її видачі", - повідомила заступник директора Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Альона Терещенко

"Батькам не варто недооцінювати значення профілактичного огляду, адже він дозволяє, якщо не уникнути, то хоча б зменшити можливі ризики перебігу захворювань у дитини, які можуть загостритися під час навчання", - додав заступник начальника Головного управління охорони здоров`я КМДА Володимир Загородній.

У відомстві нагадують, що порядок проведення щорічних медичних оглядів у школярів затверджено спільним наказом Міністерства охорони здоров`я України та Міністерством освіти, науки, молоді та спорту від 16.07.2010 № 682 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних класів".

Українська правда. Життя