Сесія Європейського молодіжного парламенту пройде у Чернігові

У Чернігові пройде регіональна сесія Європейського молодіжного парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник відділу у справах сім`ї та молоді Чернігівської міської ради В`ячеслав ГОЛУБ.

За його інформацією, міжнародний молодіжний форум відбудеться у Чернігові 24-28 серпня. Подія, ініційована міжнародною організацією "Європейський молодіжний парламент", збере понад 100 учасників – активних молодих людей віком 16-22 років, які представлятимуть 15 країн Європи.

Учасники Регіональної сесії працюватимуть над вирішенням актуальних економічних, соціальних та культурних проблем Європи у складі міжнародних комітетів, що за структурою та загальною спрямованістю відповідають аналогічним позиціям комітетів Європейського парламенту. Всі дискусії об’єднуватиме загальна тема сесії "Зміни світу – виклик для молоді".

Організатор регіональної сесії молодіжного Європарламенту Анна СУПРУНЕНКО вважає, що проведення міжнародного молодіжного форуму в Чернігові стане суттєвим кроком у напрямку розвитку євроінтеграційних процесів в регіоні. "Молоді люди, представники різних країн Європи, обговорюватимуть найбільш актуальні та значущі економічні та соціальні проблеми континенту. Учасники Регіональної сесії отримають безцінний досвід роботи в інтернаціональній команді", - зауважила вона.

Довідка УНІАН: Європейський молодіжний парламент - міжнародна політично нейтральна організація, заснована у 1987 році у Франції, метою якої є зростання усвідомлення молодими людьми важливості питань, що стосуються Європи, та сприяння отриманню дійсно унікального навчального досвіду.

Міжнародна молодіжна неурядова громадська організація "Європейський молодіжний парламент – Україна" є аполітичною, неприбутковою організацією, яка представляє національний комітет Європейського молодіжного парламенту в Україні з 2000 року. За час свого існування національний комітет ЄМП-Україна двічі виборював право на проведення Міжнародних сесій ЄМП – у Києві (2006) та Львові (2010).

Європейський молодіжний парламент – це унікальний освітній проект, який об’єднує 35 національних осередків в країнах Європи. Патронами Європейського молодіжного парламенту є Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛАНД та Президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК.