На Дніпропетровщині відкривають 35 навчально-виховних комплексів

У Дніпропетровській області цього року буде відкрито 35 навчально-виховних комплексів та 13 дитячих садків. Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Дніпропетровську ОДА.

Зокрема, сьогодні було відкрито навчально-виховний комплекс у с. Новостепанівка Новомосковського району.

Після реконструкції в місцевій школі с Новостепанівка облаштовано спеціальне дошкільне відділення, куди будуть ходити 15 дітей. Це повністю вирішує питання дошкільної освіти для дітей села. Третина учнів цієї школи (22 з 66), а також 2 діток групи дошкільного виховання забезпечені безкоштовним підвозом з сусіднього села Радсело.

«За завданням губернатора Олександра ВІЛКУЛА в усіх без винятку містах та районах області розроблені місцеві програми, спрямовані на відродження та розвиток системи дошкільної освіти та мережі дитячих садків», – наголосив перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації В’ячеслав ЗАДОРОЖНИЙ.

Він повідомив, що у Новомосковському районі цього року ще у двох селах заплановане відкриття подібних навчально-виховних комплексів «школа-дитсадок» у с. Панасівка та в с. Євецько-Миколаївка. А до кінця року за рахунок будівництва нових дитячих садків, за рахунок створення комплексів «школа-дитсадок» в області буде створено ще 3 тисячі місць для забезпечення дітей області дошкільною освітою.

Усього в області цього року відкриваються 35 навчально-виховних комплексів та 13 дитячих садків, а при працюючих дитсадках буде створено ще 100 додаткових груп.