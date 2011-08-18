В «Артеку» пройде «Дитяча нова хвиля»

У Міжнародному дитячому центрі «Артек» у Криму 20-22 серпня пройде міжнародний конкурс молодих виконавців «Дитяча нова хвиля», в якому візьмуть участь співаки з 11 країн.

Про це УНІАН у прес-службі дитячого центру.

Представники Вірменії, Білорусі, Болгарії, Німеччини, Італії, Казахстану, Латвії, Росії, України, Чехії і Швеції пройшли півфінал конкурсу 4 і 5 квітня в Москві (РФ). Усього для участі в конкурсі надійшло 7 тисяч заявок з 20 країн.

Членами журі «Дитячої нової хвилі - 2011» стануть народний артист Росії, композитор Ігор КРУТОЙ, співаки АЛСУ, ТІМАТІ, НЮША, Ані ЛОРАК, Ірина ДУБЦОВА, Віра БРЕЖНЄВА, Влад СОКОЛОВСЬКИЙ і президент добродійного фонду «Расправь крылья!» Анна АББАСОВА.

Цього року на конкурс до «Артеку» приїдуть близько 10 тисяч дітей і дорослих з усього світу.